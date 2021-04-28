“Tefecilik” operasyonunda böyle yakalandılar | Video

“Tefecilik, Mala Zarar Verme, Kasten Yaralama, Silahla Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarına karışan ve “Muşlu Tefeciler” adı verilen bir çete İstanbul Organize Polisleri tarafından çökertildi. Özel Harekat destekli şafak operasyonu polis kameralarına yansıdı.

"Tefecilik, Mala Zarar Verme, Kasten Yaralama, Silahla Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarına karışan ve "Muşlu Tefeciler" adı verilen bir çete İstanbul Organize Polisleri tarafından çökertildi. Özel Harekat destekli şafak operasyonu polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Polisleri; "Tefecilik, Mala Zarar Verme, Kasten Yaralama, Silahla Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarına karışan ve "Muşlu Tefeciler" adı verilen bir çeteyi çökertti. Özel Harekat destekli şafak operasyonu polis kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 10 şüphelinin mağdurlara silah zoruyla senet imzalattıkları belirtildi. Çete üyelerinin; Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir İlçeleri'nde maddi açıdan sıkıntı yaşayan mağdurlara borç para verdikleri, senet imzalattıkları, geri ödemelerde fahiş fiyatlar çıkarttıkları ve ödemeleri yapamayan kişilere zorla "Tapu Devri" yaptırdıkları, bazı mağdurlara ise ödeme yapmalarına rağmen imzaladıkları çek ve senetleri iade etmedikleri tespit edildi.