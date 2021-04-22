Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in İstanbul'da havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı
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Kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla ilgili Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'den ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı.
Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü. Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu arada Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi. Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken footoğrafı ortaya çıktı.