Video Yaşam Tır şoförünün feci şekilde can verdiği korkunç kaza kamerada | Video
Tır şoförünün feci şekilde can verdiği korkunç kaza kamerada | Video

Tır şoförünün feci şekilde can verdiği korkunç kaza kamerada | Video

31.03.2022 | 12:47

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OTOMATİK OYNAT

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Tekirdağ Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan tırın üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü feci şekilde can verdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Tekirdağ - İstanbul yolu üzeri Yenice Mahallesi Cem Çelebi İlkokulu karşısında medyana geldi. İstanbul istikametine seyreden Bekir Togaç (52) yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaya üst geçidine çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen tırın şoförü Togaç, sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine trafikte 3 saat aksama yaşandı.

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