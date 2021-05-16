Trabzon'da nefes kesen silahlı soygun tatbikatı | Video

Trabzon'da polisin düzenlediği banka soygunu tatbikatında, kaçan silahlı 2 kişi, nefes kesen kovalamacayla yakalandı. Kısıtlama nedeniyle olan biteni meraklı gözlerle balkonlarından izleyen vatandaşlar, ekipleri alkışlayarak tebrik etti.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla, 'tam kapama harekâtı' adıyla tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği; İnönü Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi, silahlı ve yüzleri çoraplı 2 kişi tarafından soyuldu. Tatbikata göre şubeden yaklaşık 200 bin TL alan soyguncular, otomobile binip kaçtı. Ekipler, harekete geçip, güzergâhlarda önlem aldı. Soyguncuların bulunduğu otomobil, soygundan 8 dakika sonra, Karşıyaka kavşağında yola serilen kapan sayesinde durduruldu. Lastikleri patlayan araca operasyon düzenleyen ekipler, silahlı soyguncuları etkisiz hale getirerek yakaladı. Yere yatırılıp kelepçelenen soyguncular, gözaltına alınırken, poşete konulan paralar da ekiplerce ele geçirildi. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında gerçekleştirilen 40 ekip, 120 personelin görev aldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.



Bu arada kısıtlama nedeniyle olan biteni meraklı gözlerle evlerinin pencere ve balkonlarından izleyen vatandaşlar da, ekipleri alkışlayarak tebrik etti.



'PANTER PLANINI UYGULAMA FIRSATI BULDUK'

Tatbikatın ardından açıklamada bulunan İl Emniyet Müdürü Metin Alper, "Tam kapanmanın son gününde adını 'tam kapama harekatı' koyduğumuz bir tatbikat gerçekleştirdik. Kamu kurum ve kuruluşları kendilerini denetlemek için bu tarz tatbikatlar yaparlar. Bizler de kendi sorumluluk alanımızda, banka soygunu, döviz bürosu soygunu gibi durumda uygulanacak panter planını uygulama fırsatı bulduk. Bunu başarıyla gerçekleştirdik. Tüm ekibi kutluyorum" dedi.



'ARANAN 560 ŞAHIS YAKALANMIŞ'

Kentteki son 2 yılın ilk 4 ayına ait asayiş verilerini de paylaşan Alper, "Faili meçhul olaylarda, geçen yılın ilk 4 ayında 62 faili meçhul varken, bu yılın ilk 4 ayında da bu sayı 34'e indi. Aranan 560 şahıs yakalanmış, bunlardan 182'si tutuklanmıştır. Dün olduğu gibi bugün de emniyet müdürlüğü olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.