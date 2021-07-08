Video Yaşam Trabzon'da yaylada tek başına yaşayan 'Robinson Nine' belgeseline İtalya'dan ödül

Trabzon'da yaylada tek başına yaşayan 'Robinson Nine' belgeseline İtalya'dan ödül

Trabzon'da yaylada tek başına yaşayan 'Robinson Nine' belgeseline İtalya'dan ödül
08.07.2021 | 09:41

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Trabzon'un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp, 37 yıldır Karakısrak Yaylası'nda yaz- kış tek başına yaşayan ve yörede 'Robinson Nine' olarak tanınan Fadime Kayacı'nın (87) hayatı belgesel oldu. Yapımcı ve yönetmen Nurdan-Orhan Tekeoğlu çifti tarafından hazırlanan 'Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikayesi' adlı belgesel, İtalya'da düzenlenen NuoviMondi Film Festivali'nde 600 eser arasında Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

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Trabzon Tonya'nın 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda yaz aylarını geçiren Fadime Kayacı'nın, 1984 yılında yanına gelen yeğeni Ali Haydar Kayacı (14), sara nöbeti geçirdi. Yaylada ot toplayan Fadime Kayacı, döndüğü evde yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı. Yaylada toprağa verilen yeğeninin ölümüne çok üzülen Kayacı, o tarihten sonra yakınlarının ısrarına karşın bir daha köyüne dönmedi. Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı, kendine yurt edindi. İlçede 2011 yılında yapılan 'En beğenilen ev kadını' anketinde birinci seçilen, ilerleyen yaşına rağmen cesurca yaşam tarzı nedeniyle 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime Kayacı'nın, hayatı belgesele de konu oldu.


JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Yönetmen Orhan Tekeoğlu ve yapımcı eşi Nurhan Tekeoğlu, Fadime Kayacı'nın hayatının belgesele taşıdı. Tekeoğlu çiftinin yaklaşık 1 ayda çekimlerini yaptığı belgeselde, Kayacı, kamera karşına geçti, yayladaki zorlu yaşamı ve hayat mücadelesi anlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği 'Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikâyesi' adlı belgesel İtalya'da düzenlenen NuoviMondi Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Jüri Fadime Kayacı için Kahramanın radikal ve aşırı yaşam seçimi, hassas, şiirsel ve asla retorik olmayan bir şekilde anlatılıyor. Belgeselin sonunda hepimiz kahramanın tarafına geçiyoruz ifadelerini kullandı.


'CANIM SIKILINCA ODUN TOPLUYORUM'
Fadime Kayacı, hayatının belgesele konu olmasıyla mutlu olduğunu söyleyerek, Yıllarca bu yaylada tek başıma yaz-kış yaşadım. Canım sıkılınca odun topluyorum. Hayvanlara yem yapıyorum. Belgeselciler gelip beni çektiler, inşallah güzel olur dedi.


'BELGESELİN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMESİ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'
Yönetmeni Orhan Tekelioğlu, Belgesel 90 yaşına merdiven dayamış Kayacı'nın, 1980'li yılların yanında kalan sara hastası yeğeni Ali Haydar Kayacı'nın, ateşe düşerek ölümünden sorumlu tutulmasıyla başlayan dışlanmışlık ve yalnızlık öyküsünü anlatmaktadır. Yıllarca 2000 metre yükseklikte bir ortamda yaşayan Kayacı bulunduğu yeri tamamen orman alanına çevirdi. Bundan dolayı da yılın kadını seçildi. Böyle ilginç bir hikayesi olan Fatma Kayacı'yla ilgili yaptığımız belgesel İtalya'da bir dağ belgeselleri film festivali olan NuoviMondi Festivali'nde ödüle layık görülmesi bizi çok mutlu etti dedi.

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