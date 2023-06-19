Video Yaşam Tunceli’de sarı yılan çam ağacında böyle görüntülendi | Video
Tunceli’de sarı yılan çam ağacında böyle görüntülendi | Video

Tunceli’de sarı yılan çam ağacında böyle görüntülendi | Video

19.06.2023 | 10:22

Tunceli’de bir vatandaşın bahçesinde bulunan çam ağacına tırmanan ve Türkiye’de yaşayan en büyük yılanlardan olan sarı yılan görüntülendi.

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaklaşık 10 gün önce doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından Türkiye'de yaşayan en büyük yılanlardan olan sarı yılan görüntülenmişti. Aynı ilçede bu kez de bir vatandaşın bahçesindeki çam ağacına tırmanan yaklaşık 2 metre boyundaki sarı yılan görüntülendi.

Ağaca tırmanan yılan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, zehirsiz olduğu bilinen ve boyu 2 metreyi bulan yılan daha sonra gözden kayboldu.

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