Türk Yıldızları'nın havadaki gösterisi kokpitten böyle görüntülendi | Video
Türk Yıldızları'nın, İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirildikleri gösteri, kokpitten böyle görüntülendi. Havada oluşan görsel şölen ve İstanbul manzarası bir araya gelince ortaya çıkan görüntü heyecalandırdı.
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