Türk Yıldızları'nın havadaki gösterisi kokpitten böyle görüntülendi | Video 30.10.2023 | 11:19 Türk Yıldızları'nın, İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirildikleri gösteri, kokpitten böyle görüntülendi. Havada oluşan görsel şölen ve İstanbul manzarası bir araya gelince ortaya çıkan görüntü heyecalandırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirmişti. Türk Yıldızları havada "100" çizerken, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteriyi izlemek için boğaza gelen vatandaşların nefesini kesti. Havada oluşan görsel şölen Türk Yıldızlarının kokpitindeki kameraya böyle yansıdı.