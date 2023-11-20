Video Yaşam Türkiye’nin uluslararası ödül alan ilk peyniri Kirli Hanım Peyniri | Video
Türkiye’nin uluslararası ödül alan ilk peyniri Kirli Hanım Peyniri | Video

Türkiye’nin uluslararası ödül alan ilk peyniri Kirli Hanım Peyniri | Video

20.11.2023 | 09:53

Norveç’te düzenlenen Dünya Peynir Ödülleri'nde Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan Balıkesir’in Kirli Hanım peyniri, bronz madalya alarak önemli bir başarıya ulaştı. Yüzyıllardın geleneksel olarak Balıkesir’in Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde üretilen peynir nefaseti, lezzeti ve adıyla dikkatleri çekiyor. Kirli Hamın Peynirini üretmek için yaklaşık bir yıl emek harcanıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Her yıl dünyanın en iyi peynirlerinin sahne aldığı yarışmaya bu yıl 43 ülkeden 4 bin 502 peynir katıldı. 50 çeşit peyniri ile Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile bu yarışmaya katıldı. Yarışmaya katılan Kirli Hanım Peyniri dereceye girerek bronz madalya almayı hak etti.
Yüzyıllardan bu yana Edremit Körfezinde Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde üretilen Kirli Hanım Peyniri nefaseti, lezzeti, asitidesi ve ismiyle de dikkatleri çekiyor.

Soğuk hava zincirine ihtiyaç duymadan uzun yıllar saklanabilen ve eskidikçe değerli hale gelen Kirli Hanım Peyniri'ni yıllar sonra tekrar aslına uygun olarak üreten Mehmet Özgü Manisalı "Kirli Hanım peyniri unutulmaya yüz tutmuş Türk Peynirlerinden bir tanesidir. Körfezin, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık bölgesinde yapılan peynirlerindendir. Uzun yıllar bekletilebilen, buzdolabının kullanılmadığı zamanlarda üretilmiş, kirli, hanımımın peyniri anlamına gelen bir peynirdir. Uzun süre yıllandırılabilen, nefaseti, tadı, lezzeti diğer peynirlere göre biraz daha farklı olan bir peynirimizdir" dedi.

Kirli Hanım Peynirini yıllar sonra tekrar üreten Manisalı "Peyniri, diğer peynirlerden farklı kılan özelliklerden bir tanesi sadece haziran, temmuz, ağustos aylarında üretilmesi ve güneşte bekletilmesi. Önce tuz ile ovalanıyor peynir 7-8 gün. Daha sonrasında güneşte ve rüzgarda bekletiliyor. Bu bölgenin en yüksek rüzgar tipi poyraz. Poyraz rüzgarında yaklaşık bir ay civarında bekletildikten sonra fırınlanıyor. Şu anki halini almış oluyor. İçerisindeki suyu ve nemi attığı için peynirin bozulma ihtimali kalmamış ve uzun yıllar bekletilebilen bir peynir oluyor" dedi.

Kirli Hanım Peynirinin nasıl tüketileceğini anlatan Mehmet Özgü Manisalı "Kirli Hanım peynirinin nefaseti yüksek olduğu için, koyun sütünden yapılıyor. Bekletilmiş peynirler her zaman nefaseti yüksek olduğu için tadı, lezzeti, asitidesi yüksek olduğu için kokusu da biraz daha farklı oluyor. Beyaz peynir gibi sabah bol bol kesip tüketilebilecek bir peynir değil. İnce ince kesilip, daha sonrasında üzerine zeytinyağı ve nar ekşisi döküldükten sonra hem sabah kahvaltılarında, hem de meze olarak tüketilebilir" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kayseri Erciyes’te kar yağışı etkili oldu 02:34
Kayseri Erciyes'te kar yağışı etkili oldu 20.11.2023 | 10:27
Esenyurt’ta kaza sonrası kavga eden grup sokağı birbirine kattı | Video 01:35
Esenyurt’ta kaza sonrası kavga eden grup sokağı birbirine kattı | Video 20.11.2023 | 10:29
Arnavutköy’de düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı | Video 00:35
Arnavutköy’de düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı | Video 20.11.2023 | 10:04
Atatürk Arboretumu’nda kartpostallık manzaralar | Video 06:17
Atatürk Arboretumu’nda kartpostallık manzaralar | Video 20.11.2023 | 10:02
Adana’da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 00:40
Adana’da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 20.11.2023 | 10:02
Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu | Video 01:50
Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu | Video 20.11.2023 | 09:53
Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren jammerli hırsızlık olayı kamerada | Video 00:51
Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren jammerli hırsızlık olayı kamerada | Video 20.11.2023 | 09:53
Erzurum beyaza büründü | Video 08:10
Erzurum beyaza büründü | Video 20.11.2023 | 09:53
Türkiye’nin uluslararası ödül alan ilk peyniri Kirli Hanım Peyniri | Video 03:18
Türkiye’nin uluslararası ödül alan ilk peyniri Kirli Hanım Peyniri | Video 20.11.2023 | 09:53
Okulların tatil edildiği Karlıova, tamamen beyaza büründü | Video 01:46
Okulların tatil edildiği Karlıova, tamamen beyaza büründü | Video 20.11.2023 | 09:53
Ereğli’de gemi iki parça halinde karaya vurdu | Video 01:14
Ereğli'de gemi iki parça halinde karaya vurdu | Video 20.11.2023 | 09:33
Okulların tatil edildiği Karlıova, tamamen beyaza büründü | Video 01:46
Okulların tatil edildiği Karlıova, tamamen beyaza büründü | Video 20.11.2023 | 09:30
Tepe çıkmaya çalışırken ATV motorunun altında kaldı, o anlar kamerada | Video 00:36
Tepe çıkmaya çalışırken ATV motorunun altında kaldı, o anlar kamerada | Video 20.11.2023 | 09:25
Tepeyi çıkmaya çalışırken ATV motorunun altında kaldı | Video 00:36
Tepeyi çıkmaya çalışırken ATV motorunun altında kaldı | Video 20.11.2023 | 09:22
Kafkametler isimli kuru yük gemisi battı, 12 mürettebata ulaşılamıyor | Video 01:55
Kafkametler isimli kuru yük gemisi battı, 12 mürettebata ulaşılamıyor | Video 20.11.2023 | 08:59
Gazze’den 61 hasta daha Türkiye’ye gelecek | Video 00:59
Gazze’den 61 hasta daha Türkiye’ye gelecek | Video 20.11.2023 | 08:59
İstanbul Halıcıoğlu mevkiinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu | Video 07:47
İstanbul Halıcıoğlu mevkiinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu | Video 20.11.2023 | 08:28
Kar ve tipiden araçlar yolda kaldı | Video 02:10
Kar ve tipiden araçlar yolda kaldı | Video 20.11.2023 | 08:26
Batman’daki selde 1 kadın öldü, 3 çocuk aranıyor | Video 01:28
Batman’daki selde 1 kadın öldü, 3 çocuk aranıyor | Video 20.11.2023 | 08:26
Kardüz Yaylası’nda mahsur kalan 17 kişi ekipler tarafından kurtarıldı | Video 01:25
Kardüz Yaylası'nda mahsur kalan 17 kişi ekipler tarafından kurtarıldı | Video 20.11.2023 | 08:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA