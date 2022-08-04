Video Yaşam Ümraniye’de dehşet dakikaları: Bıçakla, sopayla dükkan bastılar! | Video
Ümraniye’de dehşet dakikaları: Bıçakla, sopayla dükkan bastılar! | Video

Ümraniye’de dehşet dakikaları: Bıçakla, sopayla dükkan bastılar! | Video

04.08.2022 | 10:58

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Ümraniye’de bir market sahibi tarafından şiddet gördüğünü iddia eden çocuk, durumu ailesine anlatınca yakınları marketi basarak işletme sahibini sokak ortasında darp etti. Market sahibi olay yerinde kalp krizi geçirirken saldırgan grup, market sahibinin eşine ise tüple saldırdı. Olayda 5 kişi yaralandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Salı günü Ümraniye'de saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, market sahibi Selahattin Üstündağ oğlunun motorunu gasp eden şahısların yanına uyarmak için gittiği sırada oğluyla birlikte şahıslar tarafından darp edildi. Diğer oğlunun olayı duyması sonrası gittiği olay yerinde 14 yaşındaki çocuk ile arasında tartışma çıktı. Çocuğun durumu ailesine anlatmasıyla çocuğun annesi topladığı 50 kişi ile birlikte satır, sopa ve taşlarla markete saldırdı. Dükkan önünde bulunan stantları yola fırlatan çocuğun yakınları market sahibi Selahattin Üstündağ'ı sokağa çıkartarak darp etti. Aldığı darbeler sonrası yere yığılan 77 yaşındaki Üstündağ kalp krizi geçirdi. Saldırgan grup, yaşlı adamın eşine de market önünde bulunan piknik tüpleriyle saldırdı.

5 KİŞİ YARALANDI
Selahattin Üstündağ ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olaya müdahale ederken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan yaşlı adamın yoğun bakımda bulunduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"SATIR, SİLAH VE BIÇAKLA DÜKKANIMIZI BASIYOR"
Market sahibinin oğlu Mustafa Üstündağ, "Kardeşimin motosikletini parkta çalmaya çalışıyorlar. Babam olayı görünce uyarmaya gidiyor. Hırsızlık yapmaya çalışan gençler babama saldırıyor. Büyük abim olayı görünce duruma müdahale ediyor. Olaydan sonra çocuğun yakınları akşam saatlerinde gelip dükkanı basıyor. Satırla, silah ve bıçakla dükkanımızı basıyor. 77 yaşındaki babamı darp ettiler. Babam kalp krizi geçirdi. Anneme tüple saldırdılar. Dükkanı darmadağın ettiler. Böyle bir şey hayatımda görmedim" diye konuştu.

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