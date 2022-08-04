Ümraniye’de dehşet dakikaları: Bıçakla, sopayla dükkan bastılar! | Video

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Ümraniye’de bir market sahibi tarafından şiddet gördüğünü iddia eden çocuk, durumu ailesine anlatınca yakınları marketi basarak işletme sahibini sokak ortasında darp etti. Market sahibi olay yerinde kalp krizi geçirirken saldırgan grup, market sahibinin eşine ise tüple saldırdı. Olayda 5 kişi yaralandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
5 KİŞİ YARALANDI
Selahattin Üstündağ ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olaya müdahale ederken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan yaşlı adamın yoğun bakımda bulunduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
"SATIR, SİLAH VE BIÇAKLA DÜKKANIMIZI BASIYOR"
Market sahibinin oğlu Mustafa Üstündağ, "Kardeşimin motosikletini parkta çalmaya çalışıyorlar. Babam olayı görünce uyarmaya gidiyor. Hırsızlık yapmaya çalışan gençler babama saldırıyor. Büyük abim olayı görünce duruma müdahale ediyor. Olaydan sonra çocuğun yakınları akşam saatlerinde gelip dükkanı basıyor. Satırla, silah ve bıçakla dükkanımızı basıyor. 77 yaşındaki babamı darp ettiler. Babam kalp krizi geçirdi. Anneme tüple saldırdılar. Dükkanı darmadağın ettiler. Böyle bir şey hayatımda görmedim" diye konuştu.