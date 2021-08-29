Ümraniye'de taşlı yumruklu kavga | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
32 araçtan 5 milyon lira vurgun yaptılar | Video 29.08.2021 | 10:47
03:15
Drone gören ayıların gülümseten görüntüleri | Video 29.08.2021 | 10:35
00:40
Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu | Video 29.08.2021 | 10:35
03:02
İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim | Video 29.08.2021 | 10:23
01:47
Adana'da orman yangınına TOMA müdahale etti | Video 29.08.2021 | 10:12
02:44
00:35
Kendini ihbar ettiğini öne sürdüğü şahsı bıçakladı | Video 29.08.2021 | 10:12
00:21
Trafikte otomobilin üzerindeki kedinin çaresizliği | Video 29.08.2021 | 10:13
00:29
Ümraniye'de taşlı yumruklu kavga | Video 29.08.2021 | 10:13
03:44
Ivana Sert'ten aşı tavsiyesi "Herkes aşı olmalı" | Video 29.08.2021 | 09:51
01:07
Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kamerada | Video 29.08.2021 | 09:51
00:47
Vatan Caddesi 30 Ağustos provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı | Video 29.08.2021 | 09:51
04:23
Vira Bismillah’ için son 3 gün. Balıkçılar 1 Eylül’ü bekliyor | Video 29.08.2021 | 09:36
02:06
Bursa'da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı | Video 29.08.2021 | 08:41
04:34
8 asırlık etkinliğin ilk gününde çoban köpekleri boy gösterdi | Video 29.08.2021 | 08:41
02:15
Baraj suyu çekildi, ağaçlar ortaya çıktı | Video 29.08.2021 | 08:41
00:31
02:36
01:28
Ümraniye'de iki grup arasında taşlı yumruklu kavga kameraya yansıdı.
Olay cumartesi günü öğle saatlerinde Dudullu'da meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek taşlı yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga edenleri çevredekiler ayırmaya çalıştı. Kavga edenlerden birinin karşısındaki kişinin taşla kafasına vurduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavga eden tarafları ayırarak uzaklaştırdı.