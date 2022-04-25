Video Yaşam Ünlü rapçi "Beta" Berk Bayındır'ın şüpheli ölümü | Video
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Ünlü rapçi "Beta" Berk Bayındır'ın şüpheli ölümü | Video

25.04.2022 | 13:42

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"Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, bu sabah Kağıthane’de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

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Olay sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu'na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

"8'İNCİ KATTAN DÜŞMÜŞ"
Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, " Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8'inci kattan düşmüş. Kendisini pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü. Yanında zaten iki üç kişi vardı. Binanın güvenlik görevlileri de geldi. Yerde yatıyordu, hiç hareket yoktu. O bayan, arkadaşıymış zaten. Sağlıkçılar geldi sonrasında. Baktılar ama ölmüştü" dedi.

Büyük bir şok yaşayan rapçi Berk Bayındır'ın kız arkadaşı Simla Ener ise, " Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum" diye konuştu.

Oğlunun ölüm haberini alınca olay yerine koşan acılı baba Nezih Bayındır ise, "Oğlum Berk Bayındır " Beta" olarak tanınıyordu kendi piyasasında. 31 yaşında gencecik bir fidan bu şekilde. Yalnız yaşıyordu, kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti. Dün biz ailecek beraberdik. Yemek yedik. İyiydi" dedi.

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