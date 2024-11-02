Van Erciş'te hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı 02.11.2024 | 15:45 Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, biri hastane çalışanı olmak üzere 4 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, olay öğle saatlerinde Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada A.T. isimli şahıs hayatını kaybederken, hastanede yönlendirme görevlisi olarak çalışan E.B. isimli hastane çalışanıyla birlikte 4 kişi de yaralandı.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.