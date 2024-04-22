Van Gölü'nün incisi Çarpanak Adası göz kamaştırıyor | Video
Van Gölü'ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak Adası, el değmemiş doğası ve dokusu ile ilkbahar mevsiminde güzel bir manzara sunuyor.
Bitlis'in Ahlat ilçesinden Çarpanak Adası'nı gezmeye giden Yasin Yavuz isimli ziyaretçi, ilk defa geldiği adaya hayran kaldığını söyledi. Yavuz; "Ben Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevini yapıyorum. Bu sene fotoğrafçılık kursu açtık. Uygulama çekimleri için de Çarpanak Adası'na geldik. Buranın diğer bir adı da 'martı adası'dır. Martıların çok yoğun olduğu bir yer. Çok verimli bir tur yaptık. Adayı çok beğendik, kursiyerlerimiz de adayı çok beğendi. Ada özellikle bahar mevsiminde çok yeşil. Özellikle son zamanlarda popülerliği artan ve sosyal medyada da karşımıza çıkan bir ada. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz" dedi.
Adayı ziyaret eden Tuğçe Fidan isimli ziyaretçi ise "Van'ın Çarpanak Adası'nı çok merak ediyordum. Bugün geldik, burayı gördük ve çok beğendik. Çok güzel, her yeri martılarla kaplı ve diğer adı da 'martı adası'ymış. Çok güzel, gelinip görülebilir" diye konuştu.
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