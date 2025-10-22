Video Yaşam Van'da cep telefonu bataryası bomba gibi patladı | Video
22.10.2025 | 15:15

Van'da tamir edilmek üzere dükkana getirilen şişmiş cep telefonu bataryası bomba gibi patladı. Patlama anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İpekyolu ilçesinde 20 Ekim 2025 tarihinde saat 14.27 sıralarında bir cep telefonu tamir dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir için iş yerine getirilen bataryası şişmiş bir cep telefonu, tezgâh üzerinde bekletildiği sırada aniden alev alarak patladı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, telefonun kısa sürede alev alıp patlamasıyla birlikte ortalığın dumanla kaplandığı, içeridekilerin panik içinde uzaklaştığı anlar yer aldı. Patlamanın ardından herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

İHA muhabirine konuşan cep telefonu tamircisi Enver Gökay, akşam saatlerinde kendisine getirilen cihazın bataryasının şiştiğini belirtti. Yoğunluktan dolayı değiştiremediğini ifade eden Gökay, "O sırada sosyal medyada komik bir videoyla karşılaştım ve arkadaşlarıma göstermek istedim. O videoyu izlerken batarya birden alev aldı. Bu olay nadir olarak başımıza geliyor. Müşterilerimiz batarya çok şiştikten sonra bizlere getiriyor. Erken müdahale edilmeyen bataryalarda bu sonuçlar ortaya çıkıyor" dedi.

