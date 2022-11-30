Viranşehir’de silahlı kavga: 4 yaralı | Video

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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde aynı aşirete bağlı iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ve özel araçlarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ali ve Aslan K. Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Olay yerinde ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.