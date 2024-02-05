Video Yaşam Yağma suçundan aranan firari uzi ile yakalandı | Video
Yağma suçundan aranan firari uzi ile yakalandı | Video

Yağma suçundan aranan firari uzi ile yakalandı | Video

05.02.2024 | 10:36

Kağıthane’de aranan ve 29 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın Beylikdüzü’nde olduğunu tespit eden polis ekipleri, adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari uzi silahla yakalandı.

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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik ilçede çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, 3 Ocak'ta Kağıthane'de gerçekleşen yağma ve mala zarar verme suçlarından 29 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K.'nın, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese 1 Şubat tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. ve B.Ç. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 1 hafif makinalı uzi silah, 3 ruhsatsız tabanca ve 5 gram narkotik madde ele geçirildi. Yakalanan şahsılara, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından B.Ç., sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.K. ise "birden fazla ruhsatsız silah bulundurma" ve "kesinleşmiş hapis cezası "ile birlikte iki ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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