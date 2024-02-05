Yağma suçundan aranan firari uzi ile yakalandı | Video
Kağıthane’de aranan ve 29 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın Beylikdüzü’nde olduğunu tespit eden polis ekipleri, adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari uzi silahla yakalandı.
Adreste yapılan aramalarda, 1 hafif makinalı uzi silah, 3 ruhsatsız tabanca ve 5 gram narkotik madde ele geçirildi. Yakalanan şahsılara, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından B.Ç., sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.K. ise "birden fazla ruhsatsız silah bulundurma" ve "kesinleşmiş hapis cezası "ile birlikte iki ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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