Yavru kedi için iş makinesi devreye girdi: Toprağı 6 metre kazıp kurtardılar | Video

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kanalizasyona düşen yavru kedi, düştüğü yer derin olunca bir türlü kurtarılamadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Bağlar Belediyesi ekiplerinin iş makinesiyle başlattığı uzun süre çalışma sonucu minik kedi ölmek üzereyken kurtarıldı.

Diyarbakır'ın merkez ilçesi Bağlar'da dün gece bir kedi kurtarma mücadelesi yaşandı. Kaynartepe Mahallesi 201'inci sokakta logardan kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar, önce minik kediyi kendi çabalarıyla kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdiler. Ancak itfaiye ekipleri de kedinin logarın derin bölgesinde sıkışması nedeniyle başarılı olamadı.

Kanalizasyona düşen ve tüm çabalara rağmen çıkarılamayan yavru kedi, için bu kez devreye iş makinesi girdi.

Bağlar belediyesi, olay yerine iş makinesi ve uzman ekip gönderildi. İş makinesi ile yaklaşık 6 metre kazılan yerden kediye ulaşıldı. Ölmek üzereyken kurtarılan kedi özgürlüğüne kavuştu.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bir canı kurtarmanın önemine dikkat çekerek, "Hayvanlar Allah'ın sessiz kulları olup bizler onlardan sorumluyuz. Güzel bir olaya vesile olduğumuz için mutluyuz. Hassasiyetlerinden ötürü tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.