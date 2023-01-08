Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji tarih verip uyardı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8-13 Ocak tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Meteoroloji, bu hafta Ankara, Afyonkarahisar ve Kütahya başta olmak üzere kar yağışının etkili olacağı 41 kenti açıkladı.