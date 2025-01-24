Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 33 yaralı | Video
Konya'da yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Konya Valiliğinden de kazayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün bugün saat 07.50 sıralarında Ilgın ilçesinde bir kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 33 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olay yerine ivedilikle 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımız çeşitli hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
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