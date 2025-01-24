Video Yaşam Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 33 yaralı | Video
Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 33 yaralı | Video

Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 33 yaralı | Video

24.01.2025 | 12:09

Konya'da yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 07.50 sıralarında Konya Afyonkarahisar Kara yolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınamayan Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı Neoplan marka otobüs, 42 APA 376 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, istfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, ekiplerin ilk belirlemelerine göre 3 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Konya Valiliğinden de kazayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün bugün saat 07.50 sıralarında Ilgın ilçesinde bir kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 33 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olay yerine ivedilikle 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımız çeşitli hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 33 yaralı | Video 01:09
Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 33 yaralı | Video 24.01.2025 | 12:09
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:44
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 24.01.2025 | 12:03
Kayganlaşan yoldan çıkan araç kanala uçtu | Video 01:15
Kayganlaşan yoldan çıkan araç kanala uçtu | Video 24.01.2025 | 11:51
Ayşe Barım olayı sonrası ortalığı karıştıracak röportaj: Talimatla hareket ediyorlar, ellerine not veriyorlar! 55:00
Ayşe Barım olayı sonrası ortalığı karıştıracak röportaj: Talimatla hareket ediyorlar, ellerine not veriyorlar! 24.01.2025 | 11:21
Burdur’da cinayet! Baba ile oğlunu 30 bin lira için öldürmüş! | Video 00:49
Burdur'da cinayet! Baba ile oğlunu 30 bin lira için öldürmüş! | Video 24.01.2025 | 10:53
Gaziantep’te vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 7 şahıs tutuklandı | Video 00:36
Gaziantep'te vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 7 şahıs tutuklandı | Video 24.01.2025 | 10:35
Kadıköy’de su borusu patladı; tazyikli su metrelerce yukarı fışkırdı! O anlar kamerada | Video 00:30
Kadıköy'de su borusu patladı; tazyikli su metrelerce yukarı fışkırdı! O anlar kamerada | Video 24.01.2025 | 09:56
Tuzla’da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 ölü, 14 yaralı! | Video 00:18
Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 ölü, 14 yaralı! | Video 24.01.2025 | 09:21
Otomobil yayalara çarptı, kaza sonrası küfür ettin kavgası kamerada | Video 01:59
Otomobil yayalara çarptı, kaza sonrası "küfür ettin" kavgası kamerada | Video 24.01.2025 | 09:08
Kick boks maçında kavga ring dışına taştı! Kavga anları kamerada | Video 02:01
Kick boks maçında kavga ring dışına taştı! Kavga anları kamerada | Video 24.01.2025 | 09:08
Tekirdağ’da sahte deterjan operasyonu: 25 ton ele geçirildi | Video 01:40
Tekirdağ'da sahte deterjan operasyonu: 25 ton ele geçirildi | Video 24.01.2025 | 08:49
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı | Video 00:49
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı | Video 24.01.2025 | 08:23
Sarıyer’de kontrolden çıkan otomobil, ışıklarda bekleyen 6 araca çarptı: 3 yaralı | Video 02:52
Sarıyer’de kontrolden çıkan otomobil, ışıklarda bekleyen 6 araca çarptı: 3 yaralı | Video 24.01.2025 | 08:19
Özel bölmeli iç çamaşırıyla ehliyet sınavında kopya çeken şahıs yakayı ele verdi | Video 02:10
Özel bölmeli iç çamaşırıyla ehliyet sınavında kopya çeken şahıs yakayı ele verdi | Video 23.01.2025 | 16:54
Bolu’da otel yangınında hayatını kaybeden Prof Dr. Atakan Yalçın ve kızı toprağa verildi | Video 03:21
Bolu’da otel yangınında hayatını kaybeden Prof Dr. Atakan Yalçın ve kızı toprağa verildi | Video 23.01.2025 | 16:23
Kartalkaya’da otel yangınında hayatını kaybeden Özüm Karataşlı son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:47
Kartalkaya'da otel yangınında hayatını kaybeden Özüm Karataşlı son yolculuğuna uğurlandı | Video 23.01.2025 | 16:12
Mersin’de tırın gizli bölmelerine zulalanmış 43 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 02:49
Mersin'de tırın gizli bölmelerine zulalanmış 43 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 23.01.2025 | 15:19
Vatandaşları milyonlarca lira dolandıran sahte hakim ve eşi yakalandı | Video 03:00
Vatandaşları milyonlarca lira dolandıran sahte hakim ve eşi yakalandı | Video 23.01.2025 | 15:16
Çağırdığı şahsı, 3 erkek arkadaşıyla gasbetti! O anlar kamerada | Video 01:13
Çağırdığı şahsı, 3 erkek arkadaşıyla gasbetti! O anlar kamerada | Video 23.01.2025 | 14:58
Bir eliyle kızının, bir eliyle eşinin tabutunu tuttu... Otel faciasında hayatını kaybeden anne ve kızına acı veda! | Video 07:19
Bir eliyle kızının, bir eliyle eşinin tabutunu tuttu... Otel faciasında hayatını kaybeden anne ve kızına acı veda! | Video 23.01.2025 | 14:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA