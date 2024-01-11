Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu! O anlar kamerada | Video
Antalya’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, yanında dört koyunla bir anda ortaya çıkan koçun saldırısına uğradı. Aldığı darbe sonucu adam refüje yuvarlanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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