Video Yaşam Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu! O anlar kamerada | Video
Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu! O anlar kamerada | Video

Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu! O anlar kamerada | Video

11.01.2024 | 08:56

Antalya’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, yanında dört koyunla bir anda ortaya çıkan koçun saldırısına uğradı. Aldığı darbe sonucu adam refüje yuvarlanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş yolun karşısına geçmek istediği esnada yanında dört tane koyun bulunan koçun saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan adam, kaçmaya fırsat bulamadan aldığı darbeyle refüje yuvarlandı. Neye uğradığını anlamayan adam toparlanıp ayağa kalktı ve yoluna devam etti. Henüz birkaç adım attığı sırada ise bölgeden uzaklaşan koç, bir anda yeniden ortaya çıkıp adama doğru koşmaya başladı. Koçu gören adam saldırıdan kurtulmak için yerden aldığı taşları koça atmaya başladı. Korkan koç yanındaki koyunlarla birlikte yolun karşısına kaçarken, yolun kenarında olayı izleyen gençler de kaçarak uzaklaştı. O anlar ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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