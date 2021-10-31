Video Yaşam 'Yüzen ev’de yaşamak bambaşka' | Video
'Yüzen ev’de yaşamak bambaşka' | Video

'Yüzen ev’de yaşamak bambaşka' | Video

31.10.2021 | 14:45

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Mavi turun kalbi turizmin gözdesi Marmaris’te, kıyıya demirleyen ‘yüzen ev’ görünümündeki tekne, vatandaşların ilgi odağı oldu. ‘Yüzen ev’in sahibi deniz sevdalısı Korhan Öniz, “Hayatımızın büyük bir kısmını ‘yüzen ev’imizle denizlerde geçiriyoruz. Cennet koyları dolaşıyoruz. ‘Yüzen ev’de yaşamak bambaşka” dedi.

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Doğa harikası, mavi turların kalbi Marmaris'e ev görünümlü tekne demir attı. Sahilden geçenlerin ilgi odağı olan tekne adeta yüzen bir evi andırdı. İlginç görünümüyle dikkat çeken tekne, plastik doğrama ve alüminyum kullanılarak 2 artı 1 bir boyutunda tasarlandı. Doğa harikası koyları turlayan 'yüzen ev' Marmaris'in sahil bölgesinde bir kıyıya demirledi. Hollanda yapımı Boat House tipi teknenin sahibi Korhan ve Demet Öniz çifti, 'yüzen evi'yle günlerinin büyük bir kısmını denizlerde geçirdi. Güney Ege'nin cennet koylarını gezdi.

OLDUKÇA RAHAT

Marmaris'te yaşayan Korhan Öniz, hayatının büyük bir kısmını teknesiyle denizlerde geçirdiklerini belirtti. Korhan Öniz, "Eşimle birlikte pandemi süresini teknemizde geçirdik. İki artı bir ev konforunda, oldukça rahat. Hayatımızın büyük bir kısmını denizlerde geçiriyoruz bu sıralar. Cennet koyları dolaşıyoruz. Buradan sonra Fethiye Göcek tarafına geçmeyi düşünüyoruz. Deniz ve tekne sevdası çok güzel. Bir de denizde böyle bir evimiz olunca daha da keyifli oluyor. Yaklaşık 13 saat seyir yapıyor" dedi.

HEM DENİZ HEM EV TADI VERİYOR

'Yüzen ev'in tadını başka teknelerden alamadıklarının kaydeden Demet Öniz, "Teknemiz çok değişik bir tekne. Burada yaşamak keyifli. Hem ev hem deniz tadı veriyor ne geliyor. Onun keyfini başka teknelerden veya deniz araçlarından alamadık. İçinde yok yok her şey içinde mevcut ve rahat" diye konuştu.

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