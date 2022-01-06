Zor şartlarda dünyaya gelen dördüzler 5 yaşında | Video

Devran, Miran, Ezmira ve Havin, aşılama ile dördüncü denemede dünyaya geldi. Erken doğdukları için uzun süre kuvözde kalan dördüzler azimli çıktı. 5 yaşına basan kardeşler artık okullu oldu. Dördüzler, doğum günlerinde doğumlarını yaptıran doktorları Hakan Kaya'yı da ziyaret edip elini öptüler.

Kayseri'de yaşayan Milazım ve Zeynep Atmaca çiftinin bebek hasretleri 2016 yılında aşılama yöntemiyle son buldu. Annenin 3 kez başarısızlıkla sonuçlanan hamileliği 4. denemede dördüz dünyaya getirmesiyle başarılı oldu. Günlerce kuvözde kalarak yaşam mücadelesini kazanan dördüzler ise 5 yaşına girip okullu oldu. 5 yaşına basmanın sevincini doğumlarını yaptıran Op.Dr. Hakan Kaya ile paylaşan minik dördüzler, elini öptükleri doktor amcalarına teşekkür ettiler.

Kayseri'de pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Milazım Atmaca'nın 2014 yılında hayatını birleştirdiği Zeynep Atmaca ile çocukları olmadı. 3. kez hamile kalan Zeynep Atmaca'nın her üç gebeliği de düşükle sonuçlandı. Op. Dr. Hakan Kaya tarafından tedavi edilen Zeynep Atmaca 2 ay sonra aşılama yöntemiyle hamile kaldı. düşük riskinin yüksek olduğu söylenen çift, "Ne olursa olsun beklerimizi istiyoruz" dedi. Hamileliğin 28. haftasında sezaryanla doğuma alınan Zeynep Atmaca'nın iki kız iki erkek bebeği dünyaya geldi. Normal sürelerini tamamlamadıkları için kuvöze alınan bebeklerin yaşam mücadelelerini kazandı.

DÖRDÜZLER 5 YAŞINDA

Milazım ve Zeynep atmaca'nın Devran, Miran, Ezmira ve Havin isimleri dördüzler zorlu günleri geride bırakıp sağlıkla büyüdüler. 5 yaşına giren ve anaokuluna başlayan dördüzlerin ebeveynleri, bu mutlu günlerinde doktorları Op.Dr. Hakan Kaya'yı da unutmadılar. Kaya'nın başarılı tedavisi sonucu bebeklerini kucaklarına alan Atmaca çifti, dördüzleri doğdukları hastaneye gönderip doktor amcalarının elini öptürdüler. Doktor amcalarına teşekkür eden dördüzler Doktor Hakan Kaya'ya sarılarak hatıra pozu verdiler.

MESLEK HAATIMIN İLK DÖRDÜZLERİ

Sıkıntılı bir sürecin ardından doğumunu gerçekleştirdiği dördüzlerin teşekküre gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Op.Dr. Hakan Kaya; "Atmaca kardeşler 4 yıl önce doğmuşlardı. Hepsi çok küçüktü 800 gram civarındaydılar. Daha önce annemizin 3 kez düşüğü vardı. Tedaviyle dördüncü denemede dördüzlere hamile kaldı. Ama dördüz olması nedeniyle erken doğdular. Uzun bir süre kuvözde kaldılar. Ağırlıkları 8500 gramdan 2 kiloya ulaşınca taburcu ettik. Babaannemiz çok fedakar bir şekilde gelinine yardım edip bu süreci başarılı bir şekilde atlatmalarına yardımcı oldu. Dördüzlerimizde Ağabey ve ablalık saniye farkıyla da olsa var. 5. yaş gününe girerken sürpriz yapıp nöbette ziyaretime geldiler. Onların yeri bende ayrı. Çünkü onlar benim doğumunu gerçekleştirdiğim ilk dördüzler. Onlara iyi yıllar ve sağlıklı mutlu bir hayat diliyorum" dedi.

SÜPER BABAANNE!

Oğlu ve gelini işte olduğu için torunlarını Op.Dr. Hakan kaya'ya el öptürmeye getiren babaanne Nigar atmaca ise; "Hocam hamileliğin dördüz olduğu için riskli olduğunu söyledi. Bende kendisine e olursa olsun ben bakarım yardım ederim dedim. Bir kız bir oğlana ben, bir kız bir oğlana da annesi baktı. Zaten aynı apartmanda oturuyoruz. Gelinimle çocukları paylaştık. Çok şükür şimdi okula gidiyorlar. Hocama teşekkür ederim çocukları bu duruma getirdiği için. Şimdi 5 yaşına girdiler ve hocamızı görüp teşekkür etmeye geldiler" diye konuştu.

Ziyarette dördüzler doğumlarını gerçekleştiren doktor amcaları ile hatıra fotoğrafı da çektirdiler.