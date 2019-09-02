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Bozcaada açıklarında su alarak batmaya başlayan geminin mürettebatı gemiyi terk etmedi!

Dün akşam saatlerinde Çanakkale Bozcaada açıklarında ön tarafı su alarak karaya oturan Türk gemisi hakkında soruşturma başlatıldı. Gemide bulunan 8 mürettebat şu ana kadar bir yardım talebinde bulunmadı

Dün akşam sat 17.45 sıralarında Bozcaada açıklarında demirli olan Türk bayraklı 41 metre uzunluğundaki 'Kanuni D.S.' isimli su altı kum ve çakıl temizleme gemisi, 8 mürettebatıyla İzmir Aliağa'dan Yalova'ya gitmek üzereyken Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarına demir attı.

KARAYA OTURMAYA BAŞLADI

Bozcaada'nın güneydoğusunda Mermer Burnu açıklarında gemi baş kısmından su almaya başladı. Geminin kaptanı, Ali Koparan Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne telsizden çağrı yaparak geminin baş kısmından su aldığını söyledi.

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Bozcaada açıklarında su alarak batmaya başlayan geminin mürettebatı gemiyi terk etmedi!
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