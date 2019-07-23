FETÖ lideri Gülen içtiği çayın artığını örgüt üyesi Enes Kanter'e gönderdi

FETÖ lideri Fetullah Gülen son yayınlanan sohbet videosunda Enes Kanter'e ilginç bir mesaj gönderdi. Sohbet sırasında bir an duraksayan FETÖ lideri, çay, hurma ve bisküvi yedikten sonra kalanları, Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'e verilmesini istedi. Bu isteğinin ardından Gülen, "Neyse adını verdik onu deşifre ettik yeni bir dava açarlar hakkında" diye konuştu.

FETÖ'CÜ ENES'TEN YANIT

Terör örgütü liderinin artıklarını yemeyi keramet olarak gören FETÖ'cü Kanter, Gülen'in videosunun ardından sosyal medya hesabı üzerinden videoyu alıntılayarak teşekkür etti. Kanter'in yayınladığı teşekkür mesajıyla örgütün sapkın zihniyeti bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.