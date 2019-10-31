İstanbul Maltepe'deki çöp dağları vatandaşları canından bezdirdi!
İstanbul Maltepe'de uzun süredir toplanmayan çöplerin oluşturduğu yığınlar vatandaşları bezdirdi. Her an saldın hastalık ihtimali ve çevreye yayılan kötü kokular dikkat çeken vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.
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