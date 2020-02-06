Son dakika! İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları yolcu uçağının yeni kaza anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
Son dakika... Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkarak 30 metre yüksekten düşerek parçalandığı analara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!
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