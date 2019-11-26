Emmy ödülü alan Haluk Bilginer'den açıklama
'Şahsiyet' dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Haluk Bilginer, ödülü aldıktan sonra açıklama yaptı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Emmy ödülü alan Haluk Bilginer'den açıklama 26.11.2019 | 09:05
02:18:21
01:42
04:35
Sanatçılardan büyük usta Yıldız Kenter'e veda! 19.11.2019 | 14:21
03:13
03:03
19:30
Yıldız Kenter'e veda 19.11.2019 | 10:37
02:12
02:19:07
15:01
03:20
03:11
Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter hayatını kaybetti 17.11.2019 | 20:23
29:23
İşte Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkıları ve hayat hikayesi... 16.11.2019 | 14:59
17:13
İstanbul Havalimanı, Tarihe Geçen Büyük Göç’ün belgesel filmini yayınladı 13.11.2019 | 12:59
01:38
02:18:45
20:35
İyi ki doğdun Kemal Sunal 11.11.2019 | 18:51
13:54
Begüm Alkoçlar'dan Aplus'a özel açıklamalar... 11.11.2019 | 16:54
01:40