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Emmy ödülü alan Haluk Bilginer'den açıklama

26.11.2019 | 09:05

'Şahsiyet' dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Haluk Bilginer, ödülü aldıktan sonra açıklama yaptı.

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