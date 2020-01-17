2020 yılı zamlı emekli maaşları belli oldu! 2020 en düşün emekli maaşı ne kadar oldu?
2020 yılı en düşük ve en yüksek emekli maaşları belli oldu! 2020 yılı emekli maaş zamları açıklandı!İşte 2020 yılında en düşük ve en yüksek emekli maaşları...
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