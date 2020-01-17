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2020 yılı zamlı emekli maaşları belli oldu! 2020 en düşün emekli maaşı ne kadar oldu?

17.01.2020 | 10:24

2020 yılı en düşük ve en yüksek emekli maaşları belli oldu! 2020 yılı emekli maaş zamları açıklandı!İşte 2020 yılında en düşük ve en yüksek emekli maaşları...

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