AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'a özel karşılama
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Küresel ayak oyunlarıyla Türkiye'yi teslim almak için, Erdoğan'sız bir gelecek hayal edenler sadece hayal görüyorlar. AK Parti davasına ihanet edenleri kullanarak, partimizi içeriden zayıflatacağını sananlar sadece rüya görüyorlar. Biz biliyoruz ki vefanın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve bazen en acı şekilde görüyoruz ki vefasızlığı yaşayanın adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.
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