AK Parti'den flaş açıklama: Türkiye Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı Libya muhtırası ile yok etmiştir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, Libya ile yapılan mutabakat muhtırasına ilişkin, "Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir." dedi. İşte Ömer Çelik'in açıklamaları...
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