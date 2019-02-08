Almanya'da FETÖ'cü teröristlerin tabanca kabzası ile darp edip bıçakladıkları gurbetçi vatandaş A Haber'e konuştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan FETÖ'nün nasıl bir suç şebekesi olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu. Kıran, Almanya'da DİTİB Bretten Yeşil Camii Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çelik'in FETÖ'cü teröristler tarafından bıçaklandığını açıkladı.

A Haber, FETÖ'cü hainlerin bıçakladığı gurbetçi Savaş Çelik'i buldu ve olayla ilgili detaylara ulaştı. Gurbetçi Çelik, silahlı ve yüzleri maskeli bir grup tarafında kaçırıldığını ve elllerinin plastik kelepçe ile bağlandığını söyledi. Kendilerinin FETÖ'cü olduğunu açıklayan grubun gurbetçi Çelik'e bıçakla ve tabanca kabzesi ile işkence yaparken bir yandan da FETÖ Elebaşı Gülen'in kutsalları olduğunu açıkladıklarını anlattı.