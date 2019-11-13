Bahçeli: ABD'nin Türkiye'yi durdurmak için denemediği yol kalmadı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok önemli açıklamalar geldi. Yazılı bir açıklama yayınlayan Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin "Bölgesel ve küresel gelişmelerin sarpa sarıp ülkemizin etrafındaki sinsi kuşatma serpilip sertleşmişken Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ABD Başkanı Trump ile yapacağı tarihi görüşme daha anlamlı, daha önemli bir hale gelmiştir" dedi.
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