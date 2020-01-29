Bakan Kurum, Elazığ'da hasarlı binaları denetledi, önemli açıklamalar yaptı

Deprem sonrası çalışmalara devam edilen bölgelerde Bakanlar incelemelere devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ahaber canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum bölgedeki hasarlı binalar hakkında, "Köklü bir kentsel dönüşüm yapılacak" açıklamasını yaptı.