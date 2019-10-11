Barış Pınarı Harekatı kapsamında 11 köy teröristlerden temizlendi!

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Ordusu ve Suriye Milli Ordusu sürat ile ilerliyor. Bölgedeki YPG/ PKK'lı teröristler ise saklanacak yer arıyor. Operasyon haberinin duyulmasıyla birlikte Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı'da bulunan 400'den fazla terörist sivil halkın arasına karışarak bölgeden kaçtı. Canlı kalkan olarak rehin alınan sivil ailelerin yanına sivil kıyafetli teröristlere silah dağıtıldı. PKK /YPG bu hamleyle hem Mehmetçik'e yerleşim birimlerinde tuzak kurmayı hem de ulusalar arası kamuoyunda Türk askeri sivilleri vuruyor damgası yaratmayı planlıyor.