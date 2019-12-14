Başkan Erdoğan'dan bir haftada iki kritik zirve
Başkan Erdoğan, 17-18 Aralık’ta Cenevre’de 1. Küresel Mülteci Forumu’na, 18-19 Aralık’ta ise Malezya’da düzenlenecek olan Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılacak. Zirvede İslam dünyasının sorunlarına çözüm aranacak.
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