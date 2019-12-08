Celal Şengör'den Osmanlı'ya ve Müslüman Türklere hakaret dolu sözler
''EN CAHİL TÜRKLER, MÜSLÜMAN TÜRKLERDİR'' Öğrencilerin kendisine yönelttiği, ''Sizce Türkler modern çağda neden cahil bırakıldı?'' sorusuna Şengör, ''Türkler cahil bırakılmadı, kendi kendilerini cahil ettiler. En cahil Türkler Müslüman Türklerdir'' diyerek yanıt verdi. ''OSMANLI DEVLETİ TÜRK TARİHİNİN EN ALT NOKTASIDIR'' Müslümanlığın Türkleri cahilleştirdiğini savunan Şengör, sözlerine, ''Türkler, Müslüman camiasına katıldıktan sonra İslamiyet'in 11. yüzyıldaki çöküşü Türkleri de beraberinde sürükledi. Özellikle Osmanlı Devleti benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır.'' ifadeleriyle devam etti.
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