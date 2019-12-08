Web TV Türkiye Celal Şengör'den Osmanlı'ya ve Müslüman Türklere hakaret dolu sözler

Celal Şengör'den Osmanlı'ya ve Müslüman Türklere hakaret dolu sözler

08.12.2019 | 22:49

''EN CAHİL TÜRKLER, MÜSLÜMAN TÜRKLERDİR'' Öğrencilerin kendisine yönelttiği, ''Sizce Türkler modern çağda neden cahil bırakıldı?'' sorusuna Şengör, ''Türkler cahil bırakılmadı, kendi kendilerini cahil ettiler. En cahil Türkler Müslüman Türklerdir'' diyerek yanıt verdi. ''OSMANLI DEVLETİ TÜRK TARİHİNİN EN ALT NOKTASIDIR'' Müslümanlığın Türkleri cahilleştirdiğini savunan Şengör, sözlerine, ''Türkler, Müslüman camiasına katıldıktan sonra İslamiyet'in 11. yüzyıldaki çöküşü Türkleri de beraberinde sürükledi. Özellikle Osmanlı Devleti benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır.'' ifadeleriyle devam etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:37
Celal Şengör'den Osmanlı'ya ve Müslüman Türklere hakaret dolu sözler 08.12.2019 | 22:49
07:22
Dünyaca ünlü sanatçı Della Miles: Erdoğan gibi bir başkanınız olduğu için çok gururlanmalısınız 08.12.2019 | 19:23
00:24
CHP'li Veli Ağbaba'dan Diyarbakır annelerini hedef alan skandal sözler! 08.12.2019 | 16:09
01:51
Kanal İstanbul'da imzalar atıldı 08.12.2019 | 15:59
02:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zekat müessesesi işletilmiyor!" 08.12.2019 | 15:47
26:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Yatırım Konferansı'nda önemli açıklamalar... 08.12.2019 | 15:38
02:06
CHP'li Yalova Belediyesi hamile kadını sürgün etti! 08.12.2019 | 11:21
04:05
AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'a özel karşılama 07.12.2019 | 19:25
01:57
Bakan Albayrak'tan Erzurum'a özel teşekkür! 07.12.2019 | 15:53
01:45
Başkan Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması 07.12.2019 | 15:47
37:40
Başkan Erdoğan'dan İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar 07.12.2019 | 15:28
01:45
Bakan Albayrak'tan Ağrı'ya özel teşekkür! 07.12.2019 | 15:08
02:54
Yargının kanayan yarası: İyi hal! 07.12.2019 | 13:27
01:46
İstanbul'un surları can çekişiyor! Fethin sembolü surlar restorasyon bekliyor 07.12.2019 | 13:01
02:35
Kayıp elektrik teknikerini FETÖ mü öldürdü? 07.12.2019 | 12:41
02:59
Türkiye'den göçmenlere şefkat eli! Polis yaralı Suriyeliyi sırtında taşıdı 07.12.2019 | 10:32
03:05
Bakan Albayrak’tan Erzurum esnafına ziyaret 06.12.2019 | 18:22
16:49
İşte CHP'li Engiz Özkoç'un provokasyonlarla ve tartışmalarla dolu siyasi hayatı 06.12.2019 | 16:57
02:46
Bakan Albayrak: "Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı" 06.12.2019 | 15:37
01:44
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir insansız kara araçlarının ilk görüntülerini paylaştı! 06.12.2019 | 13:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN