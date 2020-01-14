Web TV Türkiye Cep telefonlarında taksit sayısı 3 aya indi!

Cep telefonlarında taksit sayısı 3 aya indi!

14.01.2020 | 09:56

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, fiyatı 3 bin 500 TL'yi aşan cep telefonlarında taksit sayısını 6 aydan 3 aya indirdi. BDDK'nın "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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