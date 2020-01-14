Cep telefonlarında taksit sayısı 3 aya indi!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, fiyatı 3 bin 500 TL'yi aşan cep telefonlarında taksit sayısını 6 aydan 3 aya indirdi. BDDK'nın "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
34:13
00:44
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 176 yakalama kararı 14.01.2020 | 10:12
00:22
Cep telefonlarında taksit sayısı 3 aya indi! 14.01.2020 | 09:56
03:21
İBB, Şehir hastanesine metro projesini iptal etti! Metroyu hükümet yapacak 14.01.2020 | 09:32
02:17
İBB, terörist Sakine Cansız'ın kitabını satıyor 14.01.2020 | 09:28
05:53
AK Parti’den yatay mimari için yasa teklifi 14.01.2020 | 08:24
02:21
İdlibli babaanne’nin 7 torunu ile yaşam mücadelesi 14.01.2020 | 08:23
06:27
Türkiye Libya’da hangi adımları atıyor? 14.01.2020 | 08:23
24:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Conte'den ortak basın toplantısı 13.01.2020 | 16:58
07:09
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den Libya açıklaması 13.01.2020 | 16:48
06:29
00:42
02:54
HDP önündeki ailelerden CHP’ye tepki 13.01.2020 | 15:00
02:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti 13.01.2020 | 14:37
00:36
İBB, Selahattin Demirtaş'ın kitabını satmaya başladı! 13.01.2020 | 14:31
01:47
01:04
Borsada yeni rekor! 120 bin seviyesini aştı 13.01.2020 | 12:51
03:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor 13.01.2020 | 12:06
16:15
AK Parti'den yeni imar kanunu teklifi 13.01.2020 | 11:38