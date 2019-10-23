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CHP’li Erdal Aksünger'den canlı yayında skandal PYD ifadesi

23.10.2019 | 23:35

CHP Eski Milletvekili Erdal Aksünger, katıldığı bir tv programında PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini belirtti. Erdal Aksünger'in bu cümleleri özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

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