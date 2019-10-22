Cumhurbaşkanı Erdoğan "İran'dan bazı çatlak sesler geliyor, Ruhani susturmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyareti öncesi Ankara'da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı, ABD anlaşması, Rusya ile görüşmeler ve Macron'un denklemin içine girme müdahalelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda İran'da yapılan Türkiye karşıtı açıklamalar için "İran'dan bazı çatlak sesler geliyor, Ruhani susturmalı" dedi.