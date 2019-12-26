Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması "Karar bize aittir! O karar da verildi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti il başkanları toplantısında Ankara'da bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak "Bunların hizmet diye, İstanbul diye bir derdi yok. Nasıl olduysa İstanbul'da seçimi kazandılar. Onu da kazanmadı. Mecliste kahir ekseriyeti AK Parti'dedir. Cumhur İttifakındadır. Onu sen yapmayacaksın zaten. Biz yapacağız. Karar sana değil bize aittir. Büyükşehir Belediye meclisine aittir. O karar da verildi zaten" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:19
11:12
02:09
"Her şeyin yerlisini yaptık ama muhalefetin yerlisini yapamadık" 26.12.2019 | 11:51
02:29
"Tahammülümüz olmadığını söylemiştik! Bu bedeli herkes öder" 26.12.2019 | 11:44
01:51
01:59
07:05
05:07
01:18
Van Gölü'nde tekne faciası: 7 kişi öldü 64 düzensiz göçmen kurtarıldı! 26.12.2019 | 08:23
00:29
01:35
14:33
Başkan Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar 25.12.2019 | 15:24
02:22
KAPLAN ve PARS TSK'ya teslim edildi 25.12.2019 | 14:40
02:33
04:36
01:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta 25.12.2019 | 13:09
01:23
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den önemli açıklamalar 25.12.2019 | 11:21
04:55
CHP 'Rüşvet Çarkı'nı örtbas çabası mı? 25.12.2019 | 09:31
02:05
Ahmet için ilk bağış Batman Valisi Hulusi Şahin'den 25.12.2019 | 08:50