Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması "Karar bize aittir! O karar da verildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti il başkanları toplantısında Ankara'da bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak "Bunların hizmet diye, İstanbul diye bir derdi yok. Nasıl olduysa İstanbul'da seçimi kazandılar. Onu da kazanmadı. Mecliste kahir ekseriyeti AK Parti'dedir. Cumhur İttifakındadır. Onu sen yapmayacaksın zaten. Biz yapacağız. Karar sana değil bize aittir. Büyükşehir Belediye meclisine aittir. O karar da verildi zaten" dedi.