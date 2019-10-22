Web TV Türkiye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mızraklı tutuklandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mızraklı tutuklandı

22.10.2019 | 17:18

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve dün gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı.

31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve 19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı. Bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:14
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mızraklı tutuklandı 22.10.2019 | 17:18
00:31
CHP’den skandal! Trump’ın Erdoğan’a yazdığı mektubu alkışladılar 22.10.2019 | 17:13
15:07
Müge Anlı, Türkiye'yi sarsan cinayetinin kan donduran şok detaylarını canlı yayında şema ile böyle anlattı! (22 Ekim 2019 Salı) 22.10.2019 | 16:20
06:55
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu 22.10.2019 | 13:03
06:16
ABD Medyasından harekat yorumu: "Erdoğan kazandı, tam bir Türkiye zaferi" 22.10.2019 | 12:42
02:03
Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa 11 kilometre kaldı 22.10.2019 | 12:17
01:25
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Saat 22:00'dan sonra karşılaşılan teröristler etkisiz hale getirilecek! 22.10.2019 | 12:14
21:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi önemli açıklamalar 22.10.2019 | 11:27
02:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İran'dan bazı çatlak sesler geliyor, Ruhani susturmalı" 22.10.2019 | 11:22
03:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Saat 22.00 itibarıyla süre bitiyor" 22.10.2019 | 11:12
22:37
Barış Pınarı Harekatı sürecinde neler yaşandı? Türkiye masaya yumruğunu vurdu! Operasyon böyle başladı 21.10.2019 | 18:57
08:54
İşte terör örgütü YPG’nin Suriye’deki petrol kuyuları 21.10.2019 | 18:56
00:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çocuklar asker selamı ile böyle karşıladı 21.10.2019 | 17:05
00:49
Polisi ısıran HDP'li Saliha Aydeniz bu kez de hakaret etti! 21.10.2019 | 13:13
29:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli mesajlar 21.10.2019 | 12:34
01:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için katılım sağlamayanlara çok sert tepki 21.10.2019 | 12:31
08:18
İçişleri Bakanı Soylu "Yıl başından bugüne 75 bin 172 kişi sınır dışı edildi" 21.10.2019 | 11:54
01:59
Akaryakıt kaçakçılarına darbe 21.10.2019 | 11:34
13:45
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli Barış Pınarı Harekatı açıklaması! 21.10.2019 | 10:02
31:08
Başkan Erdoğan, Rize Günleri programında konuştu 20.10.2019 | 18:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN