Ekrem İmamoğlu, Beyaz İnşaat’ın projesi Park Teras AVM'ye de ortak olduğunu böyle itiraf etti!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Beyaz İnşaat’ın projesi Park Teras AVM'ye ortak olduğunu kabul ettiği ve bunu gizlemediğini açıkladığı görüntüler ortaya çıktı. Meclis toplantısında alkollü içki ruhsatı için yapılan şaibeli işlemler hakkındaki tartışmalar esnasında "Şahsi ortaklığımı gizlemiyorum ki ben. Benim Beylikdüzü'nde bir çok yerde ortaklığım var" diyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında yaptığı işlemlere sahip böyle çıktı.