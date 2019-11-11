Ekrem Kızıltaş: "Kılıçdaroğlu başta olmak üzere cahil olanları bilgilendirmiş oluyor"
Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç bugünkü yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ve para konularındaki iddialarını masaya yatırdı ve Kılıçdaroğlu'na çarpıcı sorular yöneltti. Konuyla ilgili olarak Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş A haber canlı yayınına bağlanarak önemli değerlendirmelerde bulundu.
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