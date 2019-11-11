Web TV Türkiye Ekrem Kızıltaş: "Kılıçdaroğlu başta olmak üzere cahil olanları bilgilendirmiş oluyor"

Ekrem Kızıltaş: "Kılıçdaroğlu başta olmak üzere cahil olanları bilgilendirmiş oluyor"

11.11.2019 | 15:34

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç bugünkü yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ve para konularındaki iddialarını masaya yatırdı ve Kılıçdaroğlu'na çarpıcı sorular yöneltti. Konuyla ilgili olarak Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş A haber canlı yayınına bağlanarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:38
Ekrem Kızıltaş: "Kılıçdaroğlu başta olmak üzere cahil olanları bilgilendirmiş oluyor" 11.11.2019 | 15:34
01:15
YPG'den harekat bölgesine taciz atışı! 24 saatte 19 taciz atışı... 11.11.2019 | 14:12
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurttaki 11 milyon fidan dikimi etkinliklerine canlı bağlantıyla katıldı 11.11.2019 | 12:42
22:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geleceğe nefes' 11 milyon fidan dikimi etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu 11.11.2019 | 12:09
04:56
"Bundan sonra her yıl takvimler 11 Kasım'ı gösterdiğinde fidanlar dikilecektir" 11.11.2019 | 11:53
05:49
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "Geleceğe nefes" kampanyası kapsamında 11 milyon fidan dikimi etkinliğinde dua! 11.11.2019 | 11:44
04:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Geleceğe nefes" kampanyası kapsamında ilk fidanı dikti! 11.11.2019 | 11:16
01:58
Terörün finans kaynağına da darbe... Kıran-5 Operasyonu'nda 1 ton 615 kilogram esrar maddesi ele geçirildi 11.11.2019 | 11:09
02:28
Kıran-5 Operasyonu'nda 1 ton 615 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi! 11.11.2019 | 11:02
00:26
Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama! 11.11.2019 | 10:12
02:04
Batman’da askeri araç devrildi: 3’ü ağır 7 yaralı! 11.11.2019 | 09:06
03:46
Koyunları çalınan Ayşe teyzenin gözyaşlarını Bakan Pakdemirli dindirdi 10.11.2019 | 17:15
01:27
İzmir'de utanç verici görüntüler! CHP'nin delege seçimlerinde kadınları tekme tokat böyle dövdüler... 10.11.2019 | 17:08
02:22
MSB'den flaş açıklama 10.11.2019 | 12:32
37:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar 10.11.2019 | 11:55
14:39
"Gazi Mustafa Kemal'den önceki tarihimize kin kusanlar millete husumetlerini gizlemeye çalışıyor" 10.11.2019 | 11:49
07:16
"Mustafa Kemal'i ve onunla birlikte ahirete irtihal etmiş tüm kahramanlarımızı Bir kez daha hayırla yad ediyorum" 10.11.2019 | 11:37
03:52
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlardan Atatürk için saygı duruşu! (10 Kasım 2019 Pazar) 10.11.2019 | 10:07
01:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 10.11.2019 | 09:15
08:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu 10.11.2019 | 09:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN