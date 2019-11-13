İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suriye'de önemli bir ismi ele geçirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Soylu, "Sınır içinde de sınır dışında da operasyonlarımız devam ediyor. DEAŞ'ın çok önemli bir adamını yakın bir zamanda Suriye'de ele geçirdik. Hala sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam ediyor" dedi.