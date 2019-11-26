Katar Emiri Al Sani'den 'Erdoğan' paylaşımı
Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımla "Türkiye-Katar ortaklığı başarılı bir şekilde hedeflerine doğru ilerliyor." ifadelerini kullandı.
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