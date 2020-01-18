Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Libya ve İdlib vardı: "İdlib'ten gelenlerin tamamı terörist!"
Ana muhalefette kurultay sürecinin ilk aşamasında gerilimler yaşanmıştı. Süreç il başkanlığı kongreleriyle sürüyor sonra da sıra genel başkanlık seçimine gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu o sürecin koordinasyonu için parti meclisini topladı. Toplantı öncesinde kameraların karşısına geçip dış politika üzerine konuştu. Hedefinde yine AK Parti olan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikasının milli olması gerektiğini söyledi.
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