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Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Libya ve İdlib vardı: "İdlib'ten gelenlerin tamamı terörist!"

18.01.2020 | 14:48

Ana muhalefette kurultay sürecinin ilk aşamasında gerilimler yaşanmıştı. Süreç il başkanlığı kongreleriyle sürüyor sonra da sıra genel başkanlık seçimine gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu o sürecin koordinasyonu için parti meclisini topladı. Toplantı öncesinde kameraların karşısına geçip dış politika üzerine konuştu. Hedefinde yine AK Parti olan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikasının milli olması gerektiğini söyledi.

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