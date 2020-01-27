Meral Akşener'in Elazığ ziyaretinde tartışmalara konu olan anlar

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Elazığ'daki 6,8'lik deprem sonrası İyi Partililerle beraber kameralar önünde sergilediği diyalog tartışmalara neden oldu! Akşener'in konuştuğu kişinin bir süre sonra bir parti yetkilisini kastederek 'onunla da konuştum. Sizin elamanınızım' demesi sosyal medyada tartışmalara konu oldu.