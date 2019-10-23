Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika flaş açıklama: Yeni bir harekata gerek kalmadı!

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ABD ile besleyip silahlandırdığı PKK/YPG'li teröristler hakkında varılan 120 saatlik anlaşmada sürenin dolmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni bir harekata gerek kalmadığı belirtildi.