Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'daki depremi 3 ay önceden böyle haber vermişti!
Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası; aylar önce bir televizyon programında Prof. Dr. Naci Görür'ün Elazığ depremini önceden haber verdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu!
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