Resulayn'da çatışma anları! Ev ev terörist temizliği

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı devam ediyor. Harekâtın hemen 3'üncü gününde Mehmetçiğin destan yazarak ilçe merkezinin kontrolünü sağladığı Resulayn'da komandolar ve SMO unsurları ev ev temizliğe başladı. Şehrin farklı noktalarında köşeye sıkıştırılan PKK/YPG'li teröristlerle sokak sokak meskun mahal çatışmaları yaşanıyor. SABAH, teröristlere karşı amansız bir mücadelenin verildiği Resulayn'a giren ilk medya kuruluşu oldu